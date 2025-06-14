SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 185%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 405
Bénéfice trades:
1 949 (81.03%)
Perte trades:
456 (18.96%)
Meilleure transaction:
510.48 USD
Pire transaction:
-159.46 USD
Bénéfice brut:
16 951.10 USD (1 012 479 pips)
Perte brute:
-9 554.00 USD (845 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (250.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 244.04 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
72.51%
Charge de dépôt maximale:
3.33%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.70
Longs trades:
1 233 (51.27%)
Courts trades:
1 172 (48.73%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
3.08 USD
Bénéfice moyen:
8.70 USD
Perte moyenne:
-20.95 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-960.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-960.31 USD (9)
Croissance mensuelle:
8.66%
Prévision annuelle:
105.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
328.39 USD
Maximal:
960.31 USD (20.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.73% (960.31 USD)
Par fonds propres:
14.33% (1 556.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 988
BRENT 782
USDJPY 330
EURUSD 305
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
BRENT 1.2K
USDJPY 471
EURUSD 463
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
BRENT 28K
USDJPY 33K
EURUSD 30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +510.48 USD
Pire transaction: -159 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +250.00 USD
Perte consécutive maximale: -960.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.94 × 16
GrandMarkets.com
Free Copy
Aucun avis
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.14 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
