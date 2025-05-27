SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DM3
Boyu Ding

DM3

Boyu Ding
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 483%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15 322
Bénéfice trades:
10 429 (68.06%)
Perte trades:
4 893 (31.93%)
Meilleure transaction:
2 086.24 USD
Pire transaction:
-385.28 USD
Bénéfice brut:
101 757.12 USD (1 062 919 pips)
Perte brute:
-53 416.70 USD (1 101 232 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (115.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 169.28 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
95.95%
Charge de dépôt maximale:
36.48%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
583
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
15.68
Longs trades:
7 905 (51.59%)
Courts trades:
7 417 (48.41%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
3.15 USD
Bénéfice moyen:
9.76 USD
Perte moyenne:
-10.92 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-419.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 083.87 USD (14)
Croissance mensuelle:
15.06%
Prévision annuelle:
182.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 083.87 USD (9.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.18% (3 083.87 USD)
Par fonds propres:
66.67% (22 164.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 2471
CADJPY 1750
GBPUSD 1746
EURCAD 1723
EURUSD 1274
AUDCAD 1146
AUDUSD 1087
AUDNZD 635
USDJPY 589
AUDCHF 557
GBPJPY 518
USDCAD 408
USDCHF 344
NZDCAD 321
NZDUSD 274
EURCHF 263
CHFJPY 109
EURGBP 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 6.5K
CADJPY 4.4K
GBPUSD 7.1K
EURCAD 4.7K
EURUSD 5.2K
AUDCAD 3.1K
AUDUSD 3.8K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 1.9K
AUDCHF 2.5K
GBPJPY 1.5K
USDCAD 1.3K
USDCHF 1.4K
NZDCAD 842
NZDUSD 1K
EURCHF 1.1K
CHFJPY 344
EURGBP 462
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -20K
CADJPY 4K
GBPUSD -36K
EURCAD 89
EURUSD -12K
AUDCAD 12K
AUDUSD 16K
AUDNZD 23K
USDJPY -24K
AUDCHF 8.9K
GBPJPY 11K
USDCAD -20K
USDCHF -7K
NZDCAD 3.7K
NZDUSD -902
EURCHF 5.6K
CHFJPY -5K
EURGBP 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 086.24 USD
Pire transaction: -385 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +115.49 USD
Perte consécutive maximale: -419.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.07 × 441
Aucun avis
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 02:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 20:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.