SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ben222
Boyu Ding

Ben222

Boyu Ding
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Pepperstone-Edge03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 647
Bénéfice trades:
965 (58.59%)
Perte trades:
682 (41.41%)
Meilleure transaction:
281.29 AUD
Pire transaction:
-624.62 AUD
Bénéfice brut:
6 173.91 AUD (144 074 pips)
Perte brute:
-6 700.09 AUD (23 266 pips)
Gains consécutifs maximales:
87 (197.92 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
325.37 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.82%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
796 (48.33%)
Courts trades:
851 (51.67%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.32 AUD
Bénéfice moyen:
6.40 AUD
Perte moyenne:
-9.82 AUD
Pertes consécutives maximales:
161 (-623.74 AUD)
Perte consécutive maximale:
-624.62 AUD (1)
Croissance mensuelle:
-4.58%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
617.45 AUD
Maximal:
1 074.23 AUD (10.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.24% (1 070.47 AUD)
Par fonds propres:
46.75% (4 391.69 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 485
AUDCAD 360
AUDUSD 251
NZDCAD 245
NZDUSD 153
USDCHF 76
CADCHF 58
BTCUSD 16
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -313
AUDCAD 341
AUDUSD 105
NZDCAD 31
NZDUSD -689
USDCHF 294
CADCHF -22
BTCUSD 54
XAUUSD -203
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 1.2K
AUDCAD 8K
AUDUSD 3.7K
NZDCAD 2.3K
NZDUSD 0
USDCHF 2.1K
CADCHF -156
BTCUSD 101K
XAUUSD 246
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +281.29 AUD
Pire transaction: -625 AUD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +197.92 AUD
Perte consécutive maximale: -623.74 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 9
TMS-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ETXCapital-Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 10
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live10
0.56 × 34
ForexMart-RealServer
0.60 × 15
Pepperstone-01
0.66 × 184
AxioryAsia-02Live
0.68 × 37
TitanFX-01
0.75 × 266
Pepperstone-Edge04
0.76 × 3260
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.81 × 16
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
146 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ben222
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
14K
AUD
8
72%
1 647
58%
100%
0.92
-0.32
AUD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.