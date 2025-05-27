SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DM2
Boyu Ding

DM2

Boyu Ding
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 732%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 986
Bénéfice trades:
5 390 (67.49%)
Perte trades:
2 596 (32.51%)
Meilleure transaction:
1 573.40 USD
Pire transaction:
-280.93 USD
Bénéfice brut:
47 819.14 USD (552 820 pips)
Perte brute:
-24 883.41 USD (569 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (58.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 328.14 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
99.22%
Charge de dépôt maximale:
58.31%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
272
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
10.11
Longs trades:
4 104 (51.39%)
Courts trades:
3 882 (48.61%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
2.87 USD
Bénéfice moyen:
8.87 USD
Perte moyenne:
-9.59 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 267.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 267.70 USD (14)
Croissance mensuelle:
15.91%
Prévision annuelle:
193.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.30 USD
Maximal:
2 267.70 USD (12.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.70% (2 267.70 USD)
Par fonds propres:
66.00% (8 195.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 2527
GBPCAD 1424
NZDCAD 1107
EURJPY 932
AUDNZD 823
NZDCHF 626
GBPCHF 415
EURUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 6.8K
GBPCAD 3.8K
NZDCAD 3K
EURJPY 2.6K
AUDNZD 1.6K
NZDCHF 2.8K
GBPCHF 1.9K
EURUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -30K
GBPCAD -20K
NZDCAD 13K
EURJPY -9.1K
AUDNZD 20K
NZDCHF 6.2K
GBPCHF 2.5K
EURUSD 841
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 573.40 USD
Pire transaction: -281 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +58.32 USD
Perte consécutive maximale: -2 267.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.15 × 98
