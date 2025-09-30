- Aperçu
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
Le taux de change de VNO-PM a changé de -1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.84 et à un maximum de 18.14.
Suivez la dynamique Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VNO-PM aujourd'hui ?
L'action Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe est cotée à 17.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.05%, a clôturé hier à 18.03 et son volume d'échange a atteint 59. Le graphique en temps réel du cours de VNO-PM présente ces mises à jour.
L'action Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe verse-t-elle des dividendes ?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe est actuellement valorisé à 17.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VNO-PM.
Comment acheter des actions VNO-PM ?
Vous pouvez acheter des actions Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe au cours actuel de 17.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.84 ou de 18.14, le 59 et le -1.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VNO-PM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VNO-PM ?
Investir dans Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.38 - 19.21 et le prix actuel 17.84. Beaucoup comparent 2.47% et 4.63% avant de passer des ordres à 17.84 ou 18.14. Consultez le graphique du cours de VNO-PM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VORNADO REALTY TRUST ?
Le cours le plus élevé de VORNADO REALTY TRUST l'année dernière était 19.21. Au cours de 16.38 - 19.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VORNADO REALTY TRUST ?
Le cours le plus bas de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) sur l'année a été 16.38. Sa comparaison avec 17.84 et 16.38 - 19.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VNO-PM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VNO-PM a-t-elle été divisée ?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.03 et 4.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.03
- Ouverture
- 18.14
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Plus Bas
- 17.84
- Plus Haut
- 18.14
- Volume
- 59
- Changement quotidien
- -1.05%
- Changement Mensuel
- 2.47%
- Changement à 6 Mois
- 4.63%
- Changement Annuel
- 4.63%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4