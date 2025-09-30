- Visão do mercado
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
A taxa do VNO-PM para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.84 e o mais alto foi 18.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VNO-PM hoje?
Hoje Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) está avaliado em 17.84. O instrumento é negociado dentro de -1.05%, o fechamento de ontem foi 18.03, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PM em tempo real.
As ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?
Atualmente Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 17.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.63% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VNO-PM?
Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) pelo preço atual 17.84. Ordens geralmente são executadas perto de 17.84 ou 18.14, enquanto 59 e -1.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VNO-PM?
Investir em Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 16.38 - 19.21 e o preço atual 17.84. Muitos comparam 2.47% e 4.63% antes de enviar ordens em 17.84 ou 18.14. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) no último ano foi 19.21. As ações oscilaram bastante dentro de 16.38 - 19.21, e a comparação com 18.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) no ano foi 16.38. A comparação com o preço atual 17.84 e 16.38 - 19.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PM?
No passado Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.03 e 4.63% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.03
- Open
- 18.14
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Low
- 17.84
- High
- 18.14
- Volume
- 59
- Mudança diária
- -1.05%
- Mudança mensal
- 2.47%
- Mudança de 6 meses
- 4.63%
- Mudança anual
- 4.63%
