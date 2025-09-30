CotaçõesSeções
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe

17.84 USD 0.19 (1.05%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VNO-PM para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.84 e o mais alto foi 18.14.

Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VNO-PM hoje?

Hoje Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) está avaliado em 17.84. O instrumento é negociado dentro de -1.05%, o fechamento de ontem foi 18.03, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PM em tempo real.

As ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?

Atualmente Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 17.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.63% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VNO-PM?

Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) pelo preço atual 17.84. Ordens geralmente são executadas perto de 17.84 ou 18.14, enquanto 59 e -1.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VNO-PM?

Investir em Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 16.38 - 19.21 e o preço atual 17.84. Muitos comparam 2.47% e 4.63% antes de enviar ordens em 17.84 ou 18.14. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) no último ano foi 19.21. As ações oscilaram bastante dentro de 16.38 - 19.21, e a comparação com 18.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) no ano foi 16.38. A comparação com o preço atual 17.84 e 16.38 - 19.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PM?

No passado Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.03 e 4.63% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.84 18.14
Faixa anual
16.38 19.21
Fechamento anterior
18.03
Open
18.14
Bid
17.84
Ask
18.14
Low
17.84
High
18.14
Volume
59
Mudança diária
-1.05%
Mudança mensal
2.47%
Mudança de 6 meses
4.63%
Mudança anual
4.63%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4