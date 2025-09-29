КотировкиРазделы
Валюты / VNO-PM
Назад в Рынок акций США

VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe

17.92 USD 0.11 (0.61%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNO-PM за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.92, а максимальная — 18.14.

Следите за динамикой Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNO-PM сегодня?

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) сегодня оценивается на уровне 17.92. Инструмент торгуется в пределах -0.61%, вчерашнее закрытие составило 18.03, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe?

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 17.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.10% и USD. Отслеживайте движения VNO-PM на графике в реальном времени.

Как купить акции VNO-PM?

Вы можете купить акции Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) по текущей цене 17.92. Ордера обычно размещаются около 17.92 или 18.22, тогда как 49 и -1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNO-PM?

Инвестирование в Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 16.38 - 19.21 и текущей цены 17.92. Многие сравнивают 2.93% и 5.10% перед размещением ордеров на 17.92 или 18.22. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) за последний год составила 19.21. Акции заметно колебались в пределах 16.38 - 19.21, сравнение с 18.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) за год составила 16.38. Сравнение с текущими 17.92 и 16.38 - 19.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNO-PM?

В прошлом Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.03 и 5.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.92 18.14
Годовой диапазон
16.38 19.21
Предыдущее закрытие
18.03
Open
18.14
Bid
17.92
Ask
18.22
Low
17.92
High
18.14
Объем
49
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
2.93%
6-месячное изменение
5.10%
Годовое изменение
5.10%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.