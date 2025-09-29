- Обзор рынка
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
Курс VNO-PM за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.92, а максимальная — 18.14.
Следите за динамикой Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNO-PM сегодня?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) сегодня оценивается на уровне 17.92. Инструмент торгуется в пределах -0.61%, вчерашнее закрытие составило 18.03, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 17.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.10% и USD. Отслеживайте движения VNO-PM на графике в реальном времени.
Как купить акции VNO-PM?
Вы можете купить акции Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) по текущей цене 17.92. Ордера обычно размещаются около 17.92 или 18.22, тогда как 49 и -1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNO-PM?
Инвестирование в Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 16.38 - 19.21 и текущей цены 17.92. Многие сравнивают 2.93% и 5.10% перед размещением ордеров на 17.92 или 18.22. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?
Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) за последний год составила 19.21. Акции заметно колебались в пределах 16.38 - 19.21, сравнение с 18.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?
Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) за год составила 16.38. Сравнение с текущими 17.92 и 16.38 - 19.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNO-PM?
В прошлом Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.03 и 5.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.03
- Open
- 18.14
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Low
- 17.92
- High
- 18.14
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 2.93%
- 6-месячное изменение
- 5.10%
- Годовое изменение
- 5.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%