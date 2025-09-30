KurseKategorien
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe

17.84 USD 0.19 (1.05%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNO-PM hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.84 bis zu einem Hoch von 18.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VNO-PM heute?

Die Aktie von Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) notiert heute bei 17.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.03 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von VNO-PM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VNO-PM Dividenden?

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 17.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PM zu verfolgen.

Wie kaufe ich VNO-PM-Aktien?

Sie können Aktien von Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) zum aktuellen Kurs von 17.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.84 oder 18.14 platziert, während 59 und -1.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VNO-PM-Aktien?

Bei einer Investition in Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 16.38 - 19.21 und der aktuelle Kurs 17.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.47% und 4.63%, bevor sie Orders zu 17.84 oder 18.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) im vergangenen Jahr lag bei 19.21. Innerhalb von 16.38 - 19.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) im Laufe des Jahres betrug 16.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.84 und der Spanne 16.38 - 19.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VNO-PM statt?

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.03 und 4.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.84 18.14
Jahresspanne
16.38 19.21
Vorheriger Schlusskurs
18.03
Eröffnung
18.14
Bid
17.84
Ask
18.14
Tief
17.84
Hoch
18.14
Volumen
59
Tagesänderung
-1.05%
Monatsänderung
2.47%
6-Monatsänderung
4.63%
Jahresänderung
4.63%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4