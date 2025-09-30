- Übersicht
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
Der Wechselkurs von VNO-PM hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.84 bis zu einem Hoch von 18.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VNO-PM heute?
Die Aktie von Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) notiert heute bei 17.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.03 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von VNO-PM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VNO-PM Dividenden?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 17.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PM zu verfolgen.
Wie kaufe ich VNO-PM-Aktien?
Sie können Aktien von Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) zum aktuellen Kurs von 17.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.84 oder 18.14 platziert, während 59 und -1.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VNO-PM-Aktien?
Bei einer Investition in Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 16.38 - 19.21 und der aktuelle Kurs 17.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.47% und 4.63%, bevor sie Orders zu 17.84 oder 18.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) im vergangenen Jahr lag bei 19.21. Innerhalb von 16.38 - 19.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) im Laufe des Jahres betrug 16.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.84 und der Spanne 16.38 - 19.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VNO-PM statt?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.03 und 4.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.03
- Eröffnung
- 18.14
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Tief
- 17.84
- Hoch
- 18.14
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- 2.47%
- 6-Monatsänderung
- 4.63%
- Jahresänderung
- 4.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4