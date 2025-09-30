- Panoramica
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
Il tasso di cambio VNO-PM ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.84 e ad un massimo di 18.14.
Segui le dinamiche di Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VNO-PM oggi?
Oggi le azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe sono prezzate a 17.84. Viene scambiato all'interno di -1.05%, la chiusura di ieri è stata 18.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 59. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNO-PM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe pagano dividendi?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe è attualmente valutato a 17.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNO-PM.
Come acquistare azioni VNO-PM?
Puoi acquistare azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe al prezzo attuale di 17.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.84 o 18.14, mentre 59 e -1.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNO-PM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VNO-PM?
Investire in Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe implica considerare l'intervallo annuale 16.38 - 19.21 e il prezzo attuale 17.84. Molti confrontano 2.47% e 4.63% prima di effettuare ordini su 17.84 o 18.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNO-PM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo massimo di VORNADO REALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 19.21. All'interno di 16.38 - 19.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo più basso di VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) nel corso dell'anno è stato 16.38. Confrontandolo con gli attuali 17.84 e 16.38 - 19.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNO-PM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNO-PM?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.03 e 4.63%.
- Chiusura Precedente
- 18.03
- Apertura
- 18.14
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Minimo
- 17.84
- Massimo
- 18.14
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- 2.47%
- Variazione Semestrale
- 4.63%
- Variazione Annuale
- 4.63%
