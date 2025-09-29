报价部分
货币 / VNO-PM
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe

17.84 USD 0.19 (1.05%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VNO-PM汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点17.84和高点18.14进行交易。

关注Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VNO-PM股票今天的价格是多少？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe股票今天的定价为17.84。它在-1.05%范围内交易，昨天的收盘价为18.03，交易量达到59。VNO-PM的实时价格图表显示了这些更新。

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe股票是否支付股息？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe目前的价值为17.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.63%和USD。实时查看图表以跟踪VNO-PM走势。

如何购买VNO-PM股票？

您可以以17.84的当前价格购买Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe股票。订单通常设置在17.84或18.14附近，而59和-1.65%显示市场活动。立即关注VNO-PM的实时图表更新。

如何投资VNO-PM股票？

投资Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe需要考虑年度范围16.38 - 19.21和当前价格17.84。许多人在以17.84或18.14下订单之前，会比较2.47%和。实时查看VNO-PM价格图表，了解每日变化。

VORNADO REALTY TRUST股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VORNADO REALTY TRUST的最高价格是19.21。在16.38 - 19.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe的绩效。

VORNADO REALTY TRUST股票的最低价格是多少？

VORNADO REALTY TRUST（VNO-PM）的最低价格为16.38。将其与当前的17.84和16.38 - 19.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNO-PM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VNO-PM股票是什么时候拆分的？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.03和4.63%中可见。

日范围
17.84 18.14
年范围
16.38 19.21
前一天收盘价
18.03
开盘价
18.14
卖价
17.84
买价
18.14
最低价
17.84
最高价
18.14
交易量
59
日变化
-1.05%
月变化
2.47%
6个月变化
4.63%
年变化
4.63%
