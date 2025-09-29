- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
El tipo de cambio de VNO-PM de hoy ha cambiado un -1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.84, mientras que el máximo ha alcanzado 18.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VNO-PM hoy?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) se evalúa hoy en 17.84. El instrumento se negocia dentro de -1.05%; el cierre de ayer ha sido 18.03 y el volumen comercial ha alcanzado 59. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VNO-PM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe?
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe se evalúa actualmente en 17.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.63% y USD. Monitoree los movimientos de VNO-PM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VNO-PM?
Puede comprar acciones de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PM) al precio actual de 17.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.84 o 18.14, mientras que 59 y -1.65% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VNO-PM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VNO-PM?
Invertir en Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe implica tener en cuenta el rango anual 16.38 - 19.21 y el precio actual 17.84. Muchos comparan 2.47% y 4.63% antes de colocar órdenes en 17.84 o 18.14. Estudie los cambios diarios de precios de VNO-PM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VORNADO REALTY TRUST?
El precio más alto de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) en el último año ha sido 19.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.38 - 19.21, una comparación con 18.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VORNADO REALTY TRUST?
El precio más bajo de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PM) para el año ha sido 16.38. La comparación con los actuales 17.84 y 16.38 - 19.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VNO-PM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VNO-PM?
En el pasado, Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.03 y 4.63% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.03
- Open
- 18.14
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Low
- 17.84
- High
- 18.14
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- -1.05%
- Cambio mensual
- 2.47%
- Cambio a 6 meses
- 4.63%
- Cambio anual
- 4.63%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.