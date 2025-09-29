- 概要
VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe
VNO-PMの今日の為替レートは、-1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり17.84の安値と18.14の高値で取引されました。
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VNO-PM株の現在の価格は？
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日17.84です。-1.05%内で取引され、前日の終値は18.03、取引量は59に達しました。VNO-PMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は17.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.63%やUSDにも注目します。VNO-PMの動きはライブチャートで確認できます。
VNO-PM株を買う方法は？
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの株は現在17.84で購入可能です。注文は通常17.84または18.14付近で行われ、59や-1.65%が市場の動きを示します。VNO-PMの最新情報はライブチャートで確認できます。
VNO-PM株に投資する方法は？
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅16.38 - 19.21と現在の17.84を考慮します。注文は多くの場合17.84や18.14で行われる前に、2.47%や4.63%と比較されます。VNO-PMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VORNADO REALTY TRUSTの株の最高値は？
VORNADO REALTY TRUSTの過去1年の最高値は19.21でした。16.38 - 19.21内で株価は大きく変動し、18.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VORNADO REALTY TRUSTの株の最低値は？
VORNADO REALTY TRUST(VNO-PM)の年間最安値は16.38でした。現在の17.84や16.38 - 19.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNO-PMの動きはライブチャートで確認できます。
VNO-PMの株式分割はいつ行われましたか？
Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.03、4.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.03
- 始値
- 18.14
- 買値
- 17.84
- 買値
- 18.14
- 安値
- 17.84
- 高値
- 18.14
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- -1.05%
- 1ヶ月の変化
- 2.47%
- 6ヶ月の変化
- 4.63%
- 1年の変化
- 4.63%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前