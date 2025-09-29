クォートセクション
通貨 / VNO-PM
株に戻る

VNO-PM: Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefe

17.84 USD 0.19 (1.05%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VNO-PMの今日の為替レートは、-1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり17.84の安値と18.14の高値で取引されました。

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VNO-PM株の現在の価格は？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日17.84です。-1.05%内で取引され、前日の終値は18.03、取引量は59に達しました。VNO-PMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は17.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.63%やUSDにも注目します。VNO-PMの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PM株を買う方法は？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeの株は現在17.84で購入可能です。注文は通常17.84または18.14付近で行われ、59や-1.65%が市場の動きを示します。VNO-PMの最新情報はライブチャートで確認できます。

VNO-PM株に投資する方法は？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅16.38 - 19.21と現在の17.84を考慮します。注文は多くの場合17.84や18.14で行われる前に、2.47%や4.63%と比較されます。VNO-PMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最高値は？

VORNADO REALTY TRUSTの過去1年の最高値は19.21でした。16.38 - 19.21内で株価は大きく変動し、18.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最低値は？

VORNADO REALTY TRUST(VNO-PM)の年間最安値は16.38でした。現在の17.84や16.38 - 19.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNO-PMの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PMの株式分割はいつ行われましたか？

Vornado Realty Trust 5.25% Series M Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.03、4.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.84 18.14
1年のレンジ
16.38 19.21
以前の終値
18.03
始値
18.14
買値
17.84
買値
18.14
安値
17.84
高値
18.14
出来高
59
1日の変化
-1.05%
1ヶ月の変化
2.47%
6ヶ月の変化
4.63%
1年の変化
4.63%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待