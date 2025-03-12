CotationsSections
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant

0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SEATW a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1060 et à un maximum de 0.1101.

Suivez la dynamique Vivid Seats Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1060 0.1101
Range Annuel
0.1000 0.4400
Clôture Précédente
0.1110
Ouverture
0.1061
Bid
0.1101
Ask
0.1131
Plus Bas
0.1060
Plus Haut
0.1101
Volume
6
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
-0.09%
Changement à 6 Mois
-38.83%
Changement Annuel
-57.65%
20 septembre, samedi