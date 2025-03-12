Devises / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SEATW a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1060 et à un maximum de 0.1101.
Suivez la dynamique Vivid Seats Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SEATW Nouvelles
Range quotidien
0.1060 0.1101
Range Annuel
0.1000 0.4400
- Clôture Précédente
- 0.1110
- Ouverture
- 0.1061
- Bid
- 0.1101
- Ask
- 0.1131
- Plus Bas
- 0.1060
- Plus Haut
- 0.1101
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.81%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- -38.83%
- Changement Annuel
- -57.65%
20 septembre, samedi