SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant

0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SEATW fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1060 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1101 aralığında işlem gördü.

Vivid Seats Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.1060 0.1101
Yıllık aralık
0.1000 0.4400
Önceki kapanış
0.1110
Açılış
0.1061
Satış
0.1101
Alış
0.1131
Düşük
0.1060
Yüksek
0.1101
Hacim
6
Günlük değişim
-0.81%
Aylık değişim
-0.09%
6 aylık değişim
-38.83%
Yıllık değişim
-57.65%
21 Eylül, Pazar