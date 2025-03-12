Dövizler / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SEATW fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1060 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1101 aralığında işlem gördü.
Vivid Seats Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEATW haberleri
Günlük aralık
0.1060 0.1101
Yıllık aralık
0.1000 0.4400
- Önceki kapanış
- 0.1110
- Açılış
- 0.1061
- Satış
- 0.1101
- Alış
- 0.1131
- Düşük
- 0.1060
- Yüksek
- 0.1101
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -0.81%
- Aylık değişim
- -0.09%
- 6 aylık değişim
- -38.83%
- Yıllık değişim
- -57.65%
21 Eylül, Pazar