Divisas / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1110 USD 0.0050 (4.31%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEATW de hoy ha cambiado un -4.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1110, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1143.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivid Seats Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.1110 0.1143
Rango anual
0.1000 0.4400
- Cierres anteriores
- 0.1160
- Open
- 0.1143
- Bid
- 0.1110
- Ask
- 0.1140
- Low
- 0.1110
- High
- 0.1143
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -4.31%
- Cambio mensual
- 0.73%
- Cambio a 6 meses
- -38.33%
- Cambio anual
- -57.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B