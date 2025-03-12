CotizacionesSecciones
Divisas / SEATW
Volver a Acciones

SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant

0.1110 USD 0.0050 (4.31%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SEATW de hoy ha cambiado un -4.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1110, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1143.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivid Seats Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEATW News

Rango diario
0.1110 0.1143
Rango anual
0.1000 0.4400
Cierres anteriores
0.1160
Open
0.1143
Bid
0.1110
Ask
0.1140
Low
0.1110
High
0.1143
Volumen
2
Cambio diario
-4.31%
Cambio mensual
0.73%
Cambio a 6 meses
-38.33%
Cambio anual
-57.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B