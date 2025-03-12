通貨 / SEATW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1110 USD 0.0050 (4.31%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SEATWの今日の為替レートは、-4.31%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1110の安値と0.1143の高値で取引されました。
Vivid Seats Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEATW News
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats Stock: 2025 Guidance Suggests Major Market Share Pressure (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
0.1110 0.1143
1年のレンジ
0.1000 0.4400
- 以前の終値
- 0.1160
- 始値
- 0.1143
- 買値
- 0.1110
- 買値
- 0.1140
- 安値
- 0.1110
- 高値
- 0.1143
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -4.31%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- -38.33%
- 1年の変化
- -57.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K