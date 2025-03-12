Währungen / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEATW hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1060 bis zu einem Hoch von 0.1101 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vivid Seats Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SEATW News
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats Stock: 2025 Guidance Suggests Major Market Share Pressure (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Tagesspanne
0.1060 0.1101
Jahresspanne
0.1000 0.4400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1110
- Eröffnung
- 0.1061
- Bid
- 0.1101
- Ask
- 0.1131
- Tief
- 0.1060
- Hoch
- 0.1101
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- -38.83%
- Jahresänderung
- -57.65%
