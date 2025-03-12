KurseKategorien
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant

0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SEATW hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1060 bis zu einem Hoch von 0.1101 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vivid Seats Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1060 0.1101
Jahresspanne
0.1000 0.4400
Vorheriger Schlusskurs
0.1110
Eröffnung
0.1061
Bid
0.1101
Ask
0.1131
Tief
0.1060
Hoch
0.1101
Volumen
6
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
-0.09%
6-Monatsänderung
-38.83%
Jahresänderung
-57.65%
