시세섹션
통화 / SEATW
주식로 돌아가기

SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant

0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SEATW 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1060이고 고가는 0.1101이었습니다.

Vivid Seats Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEATW News

일일 변동 비율
0.1060 0.1101
년간 변동
0.1000 0.4400
이전 종가
0.1110
시가
0.1061
Bid
0.1101
Ask
0.1131
저가
0.1060
고가
0.1101
볼륨
6
일일 변동
-0.81%
월 변동
-0.09%
6개월 변동
-38.83%
년간 변동율
-57.65%
20 9월, 토요일