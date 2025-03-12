통화 / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SEATW 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1060이고 고가는 0.1101이었습니다.
Vivid Seats Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats Stock: 2025 Guidance Suggests Major Market Share Pressure (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
0.1060 0.1101
0.1000 0.4400
- 이전 종가
- 0.1110
- 시가
- 0.1061
- Bid
- 0.1101
- Ask
- 0.1131
- 저가
- 0.1060
- 고가
- 0.1101
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- -0.81%
- 월 변동
- -0.09%
- 6개월 변동
- -38.83%
- 년간 변동율
- -57.65%
20 9월, 토요일