Валюты / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1110 USD 0.0050 (4.31%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEATW за сегодня изменился на -4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1110, а максимальная — 0.1143.
Следите за динамикой Vivid Seats Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.1110 0.1143
Годовой диапазон
0.1000 0.4400
- Предыдущее закрытие
- 0.1160
- Open
- 0.1143
- Bid
- 0.1110
- Ask
- 0.1140
- Low
- 0.1110
- High
- 0.1143
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -4.31%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- -38.33%
- Годовое изменение
- -57.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.