Valute / SEATW
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant
0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEATW ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1060 e ad un massimo di 0.1101.
Segui le dinamiche di Vivid Seats Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SEATW News
Intervallo Giornaliero
0.1060 0.1101
Intervallo Annuale
0.1000 0.4400
- Chiusura Precedente
- 0.1110
- Apertura
- 0.1061
- Bid
- 0.1101
- Ask
- 0.1131
- Minimo
- 0.1060
- Massimo
- 0.1101
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.81%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- -38.83%
- Variazione Annuale
- -57.65%
21 settembre, domenica