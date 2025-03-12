QuotazioniSezioni
SEATW: Vivid Seats Inc - Warrant

0.1101 USD 0.0009 (0.81%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEATW ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1060 e ad un massimo di 0.1101.

Segui le dinamiche di Vivid Seats Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
0.1060 0.1101
Intervallo Annuale
0.1000 0.4400
Chiusura Precedente
0.1110
Apertura
0.1061
Bid
0.1101
Ask
0.1131
Minimo
0.1060
Massimo
0.1101
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.81%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
-38.83%
Variazione Annuale
-57.65%
21 settembre, domenica