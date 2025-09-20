CotationsSections
Devises / NEOVW
Retour à Actions

NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant

1.7000 USD 0.2800 (14.14%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NEOVW a changé de -14.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.7000 et à un maximum de 1.9900.

Suivez la dynamique NeoVolta Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
1.7000 1.9900
Range Annuel
0.5200 2.7400
Clôture Précédente
1.9800
Ouverture
1.9900
Bid
1.7000
Ask
1.7030
Plus Bas
1.7000
Plus Haut
1.9900
Volume
3
Changement quotidien
-14.14%
Changement Mensuel
38.21%
Changement à 6 Mois
73.47%
Changement Annuel
108.36%
20 septembre, samedi