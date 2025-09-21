Valute / NEOVW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant
1.7000 USD 0.2800 (14.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEOVW ha avuto una variazione del -14.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7000 e ad un massimo di 1.9900.
Segui le dinamiche di NeoVolta Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.7000 1.9900
Intervallo Annuale
0.5200 2.7400
- Chiusura Precedente
- 1.9800
- Apertura
- 1.9900
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Minimo
- 1.7000
- Massimo
- 1.9900
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -14.14%
- Variazione Mensile
- 38.21%
- Variazione Semestrale
- 73.47%
- Variazione Annuale
- 108.36%
21 settembre, domenica