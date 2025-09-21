QuotazioniSezioni
Valute / NEOVW
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant

1.7000 USD 0.2800 (14.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEOVW ha avuto una variazione del -14.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7000 e ad un massimo di 1.9900.

Segui le dinamiche di NeoVolta Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.7000 1.9900
Intervallo Annuale
0.5200 2.7400
Chiusura Precedente
1.9800
Apertura
1.9900
Bid
1.7000
Ask
1.7030
Minimo
1.7000
Massimo
1.9900
Volume
3
Variazione giornaliera
-14.14%
Variazione Mensile
38.21%
Variazione Semestrale
73.47%
Variazione Annuale
108.36%
21 settembre, domenica