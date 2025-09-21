FiyatlarBölümler
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant

1.7000 USD 0.2800 (14.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEOVW fiyatı bugün -14.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.7000 ve Yüksek fiyatı olarak 1.9900 aralığında işlem gördü.

NeoVolta Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.7000 1.9900
Yıllık aralık
0.5200 2.7400
Önceki kapanış
1.9800
Açılış
1.9900
Satış
1.7000
Alış
1.7030
Düşük
1.7000
Yüksek
1.9900
Hacim
3
Günlük değişim
-14.14%
Aylık değişim
38.21%
6 aylık değişim
73.47%
Yıllık değişim
108.36%
21 Eylül, Pazar