Валюты / NEOVW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant
2.0000 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEOVW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.4100, а максимальная — 2.1500.
Следите за динамикой NeoVolta Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.4100 2.1500
Годовой диапазон
0.5200 2.7400
- Предыдущее закрытие
- 2.0000
- Open
- 2.1500
- Bid
- 2.0000
- Ask
- 2.0030
- Low
- 1.4100
- High
- 2.1500
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 62.60%
- 6-месячное изменение
- 104.08%
- Годовое изменение
- 145.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.