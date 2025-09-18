CotizacionesSecciones
NEOVW
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant

2.0000 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NEOVW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.4100, mientras que el máximo ha alcanzado 2.1500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas NeoVolta Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1.4100 2.1500
Rango anual
0.5200 2.7400
Cierres anteriores
2.0000
Open
2.1500
Bid
2.0000
Ask
2.0030
Low
1.4100
High
2.1500
Volumen
8
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
62.60%
Cambio a 6 meses
104.08%
Cambio anual
145.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B