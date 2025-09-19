Währungen / NEOVW
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant
1.7000 USD 0.2800 (14.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEOVW hat sich für heute um -14.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7000 bis zu einem Hoch von 1.9900 gehandelt.
Verfolgen Sie die NeoVolta Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.7000 1.9900
Jahresspanne
0.5200 2.7400
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.9800
- Eröffnung
- 1.9900
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Tief
- 1.7000
- Hoch
- 1.9900
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -14.14%
- Monatsänderung
- 38.21%
- 6-Monatsänderung
- 73.47%
- Jahresänderung
- 108.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K