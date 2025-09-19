KurseKategorien
NEOVW: NeoVolta Inc - Warrant

1.7000 USD 0.2800 (14.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEOVW hat sich für heute um -14.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7000 bis zu einem Hoch von 1.9900 gehandelt.

Verfolgen Sie die NeoVolta Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.7000 1.9900
Jahresspanne
0.5200 2.7400
Vorheriger Schlusskurs
1.9800
Eröffnung
1.9900
Bid
1.7000
Ask
1.7030
Tief
1.7000
Hoch
1.9900
Volumen
3
Tagesänderung
-14.14%
Monatsänderung
38.21%
6-Monatsänderung
73.47%
Jahresänderung
108.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K