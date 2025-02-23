Devises / GIPR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GIPR: Generation Income Properties Inc
1.16 USD 0.03 (2.52%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GIPR a changé de -2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.12 et à un maximum de 1.19.
Suivez la dynamique Generation Income Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIPR Nouvelles
- Generation Income Properties receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- Generation earnings missed by $1.08, revenue topped estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- Generation Income Properties sells two assets, pays off $10.5 million debt
- Resurgent Realty Trust Issue Position Statement Regarding Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
- Resurgent Realty Trust Reduces Offer Price for Generation Income Properties, Inc. (GIPR) Shares
- GIPR Announces Sale of Two Properties and Full Repayment of CMBS Loan
- Generation earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Generation Income Properties Reports First Quarter Results, Operational Update, Initiates an Exploration of Strategic Alternatives
- Bad Vibes, Positive Results
Range quotidien
1.12 1.19
Range Annuel
0.78 2.19
- Clôture Précédente
- 1.19
- Ouverture
- 1.18
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Plus Bas
- 1.12
- Plus Haut
- 1.19
- Volume
- 88
- Changement quotidien
- -2.52%
- Changement Mensuel
- 20.83%
- Changement à 6 Mois
- -27.50%
- Changement Annuel
- -47.03%
20 septembre, samedi