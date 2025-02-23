Валюты / GIPR
GIPR: Generation Income Properties Inc
1.08 USD 0.03 (2.70%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIPR за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.05, а максимальная — 1.10.
Следите за динамикой Generation Income Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GIPR
- Generation Income Properties receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- Generation earnings missed by $1.08, revenue topped estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- Generation Income Properties sells two assets, pays off $10.5 million debt
- Resurgent Realty Trust Issue Position Statement Regarding Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
- Resurgent Realty Trust Reduces Offer Price for Generation Income Properties, Inc. (GIPR) Shares
- GIPR Announces Sale of Two Properties and Full Repayment of CMBS Loan
- Generation earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Generation Income Properties Reports First Quarter Results, Operational Update, Initiates an Exploration of Strategic Alternatives
- Bad Vibes, Positive Results
Дневной диапазон
1.05 1.10
Годовой диапазон
0.78 2.19
- Предыдущее закрытие
- 1.11
- Open
- 1.10
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.05
- High
- 1.10
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- -2.70%
- Месячное изменение
- 12.50%
- 6-месячное изменение
- -32.50%
- Годовое изменение
- -50.68%
