GIPR: Generation Income Properties Inc
1.18 USD 0.01 (0.84%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIPR hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.12 bis zu einem Hoch von 1.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Generation Income Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GIPR News
- Generation Income Properties receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- Generation earnings missed by $1.08, revenue topped estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- Generation Income Properties sells two assets, pays off $10.5 million debt
- Resurgent Realty Trust Issue Position Statement Regarding Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
- Resurgent Realty Trust Reduces Offer Price for Generation Income Properties, Inc. (GIPR) Shares
- GIPR Announces Sale of Two Properties and Full Repayment of CMBS Loan
- Generation earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Generation Income Properties Reports First Quarter Results, Operational Update, Initiates an Exploration of Strategic Alternatives
- Bad Vibes, Positive Results
Tagesspanne
1.12 1.19
Jahresspanne
0.78 2.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.19
- Eröffnung
- 1.18
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Tief
- 1.12
- Hoch
- 1.19
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- 22.92%
- 6-Monatsänderung
- -26.25%
- Jahresänderung
- -46.12%
