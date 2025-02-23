Dövizler / GIPR
GIPR: Generation Income Properties Inc
1.16 USD 0.03 (2.52%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GIPR fiyatı bugün -2.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.12 ve Yüksek fiyatı olarak 1.19 aralığında işlem gördü.
Generation Income Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GIPR haberleri
- Generation Income Properties receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- Generation earnings missed by $1.08, revenue topped estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- Generation Income Properties sells two assets, pays off $10.5 million debt
- Resurgent Realty Trust Issue Position Statement Regarding Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
- Resurgent Realty Trust Reduces Offer Price for Generation Income Properties, Inc. (GIPR) Shares
- GIPR Announces Sale of Two Properties and Full Repayment of CMBS Loan
- Generation earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Generation Income Properties Reports First Quarter Results, Operational Update, Initiates an Exploration of Strategic Alternatives
- Bad Vibes, Positive Results
Günlük aralık
1.12 1.19
Yıllık aralık
0.78 2.19
- Önceki kapanış
- 1.19
- Açılış
- 1.18
- Satış
- 1.16
- Alış
- 1.46
- Düşük
- 1.12
- Yüksek
- 1.19
- Hacim
- 88
- Günlük değişim
- -2.52%
- Aylık değişim
- 20.83%
- 6 aylık değişim
- -27.50%
- Yıllık değişim
- -47.03%
21 Eylül, Pazar