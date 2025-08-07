Devises / FXI
FXI: iShares China Large-Cap ETF
40.95 USD 0.15 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FXI a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.93 et à un maximum de 41.36.
Suivez la dynamique iShares China Large-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXI Nouvelles
Range quotidien
40.93 41.36
Range Annuel
28.63 41.72
- Clôture Précédente
- 41.10
- Ouverture
- 41.18
- Bid
- 40.95
- Ask
- 41.25
- Plus Bas
- 40.93
- Plus Haut
- 41.36
- Volume
- 16.481 K
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 5.79%
- Changement à 6 Mois
- 14.80%
- Changement Annuel
- 27.93%
21 septembre, dimanche