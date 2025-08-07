CotationsSections
FXI: iShares China Large-Cap ETF

40.95 USD 0.15 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXI a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.93 et à un maximum de 41.36.

Suivez la dynamique iShares China Large-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
40.93 41.36
Range Annuel
28.63 41.72
Clôture Précédente
41.10
Ouverture
41.18
Bid
40.95
Ask
41.25
Plus Bas
40.93
Plus Haut
41.36
Volume
16.481 K
Changement quotidien
-0.36%
Changement Mensuel
5.79%
Changement à 6 Mois
14.80%
Changement Annuel
27.93%
