FXI: iShares China Large-Cap ETF

40.95 USD 0.15 (0.36%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FXI de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.93, mientras que el máximo ha alcanzado 41.36.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares China Large-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
40.93 41.36
Rango anual
28.63 41.72
Cierres anteriores
41.10
Open
41.18
Bid
40.95
Ask
41.25
Low
40.93
High
41.36
Volumen
16.481 K
Cambio diario
-0.36%
Cambio mensual
5.79%
Cambio a 6 meses
14.80%
Cambio anual
27.93%
21 septiembre, domingo