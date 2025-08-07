КотировкиРазделы
FXI
FXI: iShares China Large-Cap ETF

40.95 USD 0.15 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXI за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.93, а максимальная — 41.36.

Следите за динамикой iShares China Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.93 41.36
Годовой диапазон
28.63 41.72
Предыдущее закрытие
41.10
Open
41.18
Bid
40.95
Ask
41.25
Low
40.93
High
41.36
Объем
16.481 K
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
5.79%
6-месячное изменение
14.80%
Годовое изменение
27.93%
21 сентября, воскресенье