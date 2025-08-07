FiyatlarBölümler
FXI: iShares China Large-Cap ETF

40.95 USD 0.15 (0.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXI fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.93 ve Yüksek fiyatı olarak 41.36 aralığında işlem gördü.

iShares China Large-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.93 41.36
Yıllık aralık
28.63 41.72
Önceki kapanış
41.10
Açılış
41.18
Satış
40.95
Alış
41.25
Düşük
40.93
Yüksek
41.36
Hacim
16.481 K
Günlük değişim
-0.36%
Aylık değişim
5.79%
6 aylık değişim
14.80%
Yıllık değişim
27.93%
21 Eylül, Pazar