通貨 / FXI
FXI: iShares China Large-Cap ETF
40.95 USD 0.15 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXIの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり40.93の安値と41.36の高値で取引されました。
iShares China Large-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXI News
1日のレンジ
40.93 41.36
1年のレンジ
28.63 41.72
- 以前の終値
- 41.10
- 始値
- 41.18
- 買値
- 40.95
- 買値
- 41.25
- 安値
- 40.93
- 高値
- 41.36
- 出来高
- 16.481 K
- 1日の変化
- -0.36%
- 1ヶ月の変化
- 5.79%
- 6ヶ月の変化
- 14.80%
- 1年の変化
- 27.93%
21 9月, 日曜日