FXI: iShares China Large-Cap ETF

40.95 USD 0.15 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXIの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり40.93の安値と41.36の高値で取引されました。

iShares China Large-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.93 41.36
1年のレンジ
28.63 41.72
以前の終値
41.10
始値
41.18
買値
40.95
買値
41.25
安値
40.93
高値
41.36
出来高
16.481 K
1日の変化
-0.36%
1ヶ月の変化
5.79%
6ヶ月の変化
14.80%
1年の変化
27.93%
21 9月, 日曜日