DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF
Le taux de change de DFAI a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.13 et à un maximum de 36.24.
Suivez la dynamique Dimensional International Core Equity Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DFAI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAI aujourd'hui ?
L'action Dimensional International Core Equity Market ETF est cotée à 36.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 36.20 et son volume d'échange a atteint 439. Le graphique en temps réel du cours de DFAI présente ces mises à jour.
L'action Dimensional International Core Equity Market ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional International Core Equity Market ETF est actuellement valorisé à 36.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAI.
Comment acheter des actions DFAI ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional International Core Equity Market ETF au cours actuel de 36.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.20 ou de 36.50, le 439 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAI ?
Investir dans Dimensional International Core Equity Market ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.66 - 36.64 et le prix actuel 36.20. Beaucoup comparent 3.08% et 16.17% avant de passer des ordres à 36.20 ou 36.50. Consultez le graphique du cours de DFAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional International Core Equity Market ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional International Core Equity Market ETF l'année dernière était 36.64. Au cours de 27.66 - 36.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional International Core Equity Market ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional International Core Equity Market ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) sur l'année a été 27.66. Sa comparaison avec 36.20 et 27.66 - 36.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAI a-t-elle été divisée ?
Dimensional International Core Equity Market ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.20 et 13.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.20
- Ouverture
- 36.15
- Bid
- 36.20
- Ask
- 36.50
- Plus Bas
- 36.13
- Plus Haut
- 36.24
- Volume
- 439
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 3.08%
- Changement à 6 Mois
- 16.17%
- Changement Annuel
- 13.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8