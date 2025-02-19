- Übersicht
DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF
Der Wechselkurs von DFAI hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.13 bis zu einem Hoch von 36.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional International Core Equity Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DFAI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAI heute?
Die Aktie von Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) notiert heute bei 36.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.20 und das Handelsvolumen erreichte 1360. Das Live-Chart von DFAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAI Dividenden?
Dimensional International Core Equity Market ETF wird derzeit mit 36.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAI-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) zum aktuellen Kurs von 36.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.30 oder 36.60 platziert, während 1360 und 0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAI-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional International Core Equity Market ETF müssen die jährliche Spanne 27.66 - 36.64 und der aktuelle Kurs 36.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.36% und 16.50%, bevor sie Orders zu 36.30 oder 36.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional International Core Equity Market ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) im vergangenen Jahr lag bei 36.64. Innerhalb von 27.66 - 36.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional International Core Equity Market ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional International Core Equity Market ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) im Laufe des Jahres betrug 27.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.30 und der Spanne 27.66 - 36.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAI statt?
Dimensional International Core Equity Market ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.20 und 14.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.20
- Eröffnung
- 36.15
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Tief
- 36.13
- Hoch
- 36.32
- Volumen
- 1.360 K
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 3.36%
- 6-Monatsänderung
- 16.50%
- Jahresänderung
- 14.26%
- Akt
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8