DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF
El tipo de cambio de DFAI de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.13, mientras que el máximo ha alcanzado 36.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional International Core Equity Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DFAI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAI hoy?
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) se evalúa hoy en 36.29. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 36.20 y el volumen comercial ha alcanzado 777. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional International Core Equity Market ETF?
Dimensional International Core Equity Market ETF se evalúa actualmente en 36.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.23% y USD. Monitoree los movimientos de DFAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAI?
Puede comprar acciones de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) al precio actual de 36.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.29 o 36.59, mientras que 777 y 0.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAI?
Invertir en Dimensional International Core Equity Market ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.66 - 36.64 y el precio actual 36.29. Muchos comparan 3.33% y 16.46% antes de colocar órdenes en 36.29 o 36.59. Estudie los cambios diarios de precios de DFAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional International Core Equity Market ETF?
El precio más alto de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) en el último año ha sido 36.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.66 - 36.64, una comparación con 36.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional International Core Equity Market ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional International Core Equity Market ETF?
El precio más bajo de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) para el año ha sido 27.66. La comparación con los actuales 36.29 y 27.66 - 36.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAI?
En el pasado, Dimensional International Core Equity Market ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.20 y 14.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.20
- Open
- 36.15
- Bid
- 36.29
- Ask
- 36.59
- Low
- 36.13
- High
- 36.31
- Volumen
- 777
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 3.33%
- Cambio a 6 meses
- 16.46%
- Cambio anual
- 14.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8