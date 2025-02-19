QuotazioniSezioni
Valute / DFAI
DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF

36.20 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFAI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.13 e ad un massimo di 36.24.

Segui le dinamiche di Dimensional International Core Equity Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFAI oggi?

Oggi le azioni Dimensional International Core Equity Market ETF sono prezzate a 36.20. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 36.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 439. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional International Core Equity Market ETF pagano dividendi?

Dimensional International Core Equity Market ETF è attualmente valutato a 36.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAI.

Come acquistare azioni DFAI?

Puoi acquistare azioni Dimensional International Core Equity Market ETF al prezzo attuale di 36.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.20 o 36.50, mentre 439 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFAI?

Investire in Dimensional International Core Equity Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.66 - 36.64 e il prezzo attuale 36.20. Molti confrontano 3.08% e 16.17% prima di effettuare ordini su 36.20 o 36.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Core Equity Market ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional International Core Equity Market ETF nell'ultimo anno è stato 36.64. All'interno di 27.66 - 36.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional International Core Equity Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Core Equity Market ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) nel corso dell'anno è stato 27.66. Confrontandolo con gli attuali 36.20 e 27.66 - 36.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAI?

Dimensional International Core Equity Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.20 e 13.94%.

Intervallo Giornaliero
36.13 36.24
Intervallo Annuale
27.66 36.64
Chiusura Precedente
36.20
Apertura
36.15
Bid
36.20
Ask
36.50
Minimo
36.13
Massimo
36.24
Volume
439
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.08%
Variazione Semestrale
16.17%
Variazione Annuale
13.94%
