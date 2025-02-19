- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF
Il tasso di cambio DFAI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.13 e ad un massimo di 36.24.
Segui le dinamiche di Dimensional International Core Equity Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAI News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Global Equity ETFs Draw Rising Investor Interest
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAI oggi?
Oggi le azioni Dimensional International Core Equity Market ETF sono prezzate a 36.20. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 36.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 439. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional International Core Equity Market ETF pagano dividendi?
Dimensional International Core Equity Market ETF è attualmente valutato a 36.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAI.
Come acquistare azioni DFAI?
Puoi acquistare azioni Dimensional International Core Equity Market ETF al prezzo attuale di 36.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.20 o 36.50, mentre 439 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAI?
Investire in Dimensional International Core Equity Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.66 - 36.64 e il prezzo attuale 36.20. Molti confrontano 3.08% e 16.17% prima di effettuare ordini su 36.20 o 36.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Core Equity Market ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional International Core Equity Market ETF nell'ultimo anno è stato 36.64. All'interno di 27.66 - 36.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional International Core Equity Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Core Equity Market ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) nel corso dell'anno è stato 27.66. Confrontandolo con gli attuali 36.20 e 27.66 - 36.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAI?
Dimensional International Core Equity Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.20 e 13.94%.
- Chiusura Precedente
- 36.20
- Apertura
- 36.15
- Bid
- 36.20
- Ask
- 36.50
- Minimo
- 36.13
- Massimo
- 36.24
- Volume
- 439
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.08%
- Variazione Semestrale
- 16.17%
- Variazione Annuale
- 13.94%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8