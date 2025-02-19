КотировкиРазделы
Валюты / DFAI
Назад в Рынок акций США

DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF

36.46 USD 0.08 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFAI за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.35, а максимальная — 36.53.

Следите за динамикой Dimensional International Core Equity Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DFAI

Дневной диапазон
36.35 36.53
Годовой диапазон
27.66 36.55
Предыдущее закрытие
36.54
Open
36.50
Bid
36.46
Ask
36.76
Low
36.35
High
36.53
Объем
1.450 K
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
3.82%
6-месячное изменение
17.01%
Годовое изменение
14.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.