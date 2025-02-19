- 概要
DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAIの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり36.13の安値と36.31の高値で取引されました。
Dimensional International Core Equity Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAI News
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
よくあるご質問
DFAI株の現在の価格は？
Dimensional International Core Equity Market ETFの株価は本日36.29です。0.25%内で取引され、前日の終値は36.20、取引量は777に達しました。DFAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional International Core Equity Market ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional International Core Equity Market ETFの現在の価格は36.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.23%やUSDにも注目します。DFAIの動きはライブチャートで確認できます。
DFAI株を買う方法は？
Dimensional International Core Equity Market ETFの株は現在36.29で購入可能です。注文は通常36.29または36.59付近で行われ、777や0.39%が市場の動きを示します。DFAIの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFAI株に投資する方法は？
Dimensional International Core Equity Market ETFへの投資では、年間の値幅27.66 - 36.64と現在の36.29を考慮します。注文は多くの場合36.29や36.59で行われる前に、3.33%や16.46%と比較されます。DFAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional International Core Equity Market ETFの株の最高値は？
Dimensional International Core Equity Market ETFの過去1年の最高値は36.64でした。27.66 - 36.64内で株価は大きく変動し、36.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional International Core Equity Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional International Core Equity Market ETFの株の最低値は？
Dimensional International Core Equity Market ETF(DFAI)の年間最安値は27.66でした。現在の36.29や27.66 - 36.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAIの動きはライブチャートで確認できます。
DFAIの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional International Core Equity Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.20、14.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.20
- 始値
- 36.15
- 買値
- 36.29
- 買値
- 36.59
- 安値
- 36.13
- 高値
- 36.31
- 出来高
- 777
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 3.33%
- 6ヶ月の変化
- 16.46%
- 1年の変化
- 14.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8