DFAI: Dimensional International Core Equity Market ETF
A taxa do DFAI para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.13 e o mais alto foi 36.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional International Core Equity Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAI hoje?
Hoje Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) está avaliado em 36.30. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 36.20, e o volume de negociação atingiu 1360. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAI em tempo real.
As ações de Dimensional International Core Equity Market ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional International Core Equity Market ETF está avaliado em 36.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.26% e USD. Monitore os movimentos de DFAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAI?
Você pode comprar ações de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) pelo preço atual 36.30. Ordens geralmente são executadas perto de 36.30 ou 36.60, enquanto 1360 e 0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAI?
Investir em Dimensional International Core Equity Market ETF envolve considerar a faixa anual 27.66 - 36.64 e o preço atual 36.30. Muitos comparam 3.36% e 16.50% antes de enviar ordens em 36.30 ou 36.60. Estude as mudanças diárias de preço de DFAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional International Core Equity Market ETF?
O maior preço de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) no último ano foi 36.64. As ações oscilaram bastante dentro de 27.66 - 36.64, e a comparação com 36.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional International Core Equity Market ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional International Core Equity Market ETF?
O menor preço de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) no ano foi 27.66. A comparação com o preço atual 36.30 e 27.66 - 36.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAI?
No passado Dimensional International Core Equity Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.20 e 14.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.20
- Open
- 36.15
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Low
- 36.13
- High
- 36.32
- Volume
- 1.360 K
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 3.36%
- Mudança de 6 meses
- 16.50%
- Mudança anual
- 14.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8