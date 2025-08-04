Devises / CTSH
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
66.94 USD 3.32 (4.73%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTSH a changé de -4.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.19 et à un maximum de 70.58.
Suivez la dynamique Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
65.19 70.58
Range Annuel
65.19 90.82
- Clôture Précédente
- 70.26
- Ouverture
- 70.56
- Bid
- 66.94
- Ask
- 67.24
- Plus Bas
- 65.19
- Plus Haut
- 70.58
- Volume
- 23.361 K
- Changement quotidien
- -4.73%
- Changement Mensuel
- -6.36%
- Changement à 6 Mois
- -12.28%
- Changement Annuel
- -13.25%
20 septembre, samedi