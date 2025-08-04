CotationsSections
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A

66.94 USD 3.32 (4.73%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTSH a changé de -4.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.19 et à un maximum de 70.58.

Suivez la dynamique Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
65.19 70.58
Range Annuel
65.19 90.82
Clôture Précédente
70.26
Ouverture
70.56
Bid
66.94
Ask
67.24
Plus Bas
65.19
Plus Haut
70.58
Volume
23.361 K
Changement quotidien
-4.73%
Changement Mensuel
-6.36%
Changement à 6 Mois
-12.28%
Changement Annuel
-13.25%
