CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
70.26 USD 0.23 (0.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTSH hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.82 bis zu einem Hoch von 70.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
69.82 70.41
Jahresspanne
65.52 90.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.03
- Eröffnung
- 70.21
- Bid
- 70.26
- Ask
- 70.56
- Tief
- 69.82
- Hoch
- 70.41
- Volumen
- 5.206 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -1.72%
- 6-Monatsänderung
- -7.93%
- Jahresänderung
- -8.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K