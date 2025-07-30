KurseKategorien
Währungen / CTSH
Zurück zum Aktien

CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A

70.26 USD 0.23 (0.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTSH hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.82 bis zu einem Hoch von 70.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTSH News

Tagesspanne
69.82 70.41
Jahresspanne
65.52 90.82
Vorheriger Schlusskurs
70.03
Eröffnung
70.21
Bid
70.26
Ask
70.56
Tief
69.82
Hoch
70.41
Volumen
5.206 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
-1.72%
6-Monatsänderung
-7.93%
Jahresänderung
-8.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K