통화 / CTSH
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
66.94 USD 3.32 (4.73%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTSH 환율이 오늘 -4.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.19이고 고가는 70.58이었습니다.
Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CTSH News
일일 변동 비율
65.19 70.58
년간 변동
65.19 90.82
- 이전 종가
- 70.26
- 시가
- 70.56
- Bid
- 66.94
- Ask
- 67.24
- 저가
- 65.19
- 고가
- 70.58
- 볼륨
- 23.361 K
- 일일 변동
- -4.73%
- 월 변동
- -6.36%
- 6개월 변동
- -12.28%
- 년간 변동율
- -13.25%
