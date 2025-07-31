Divisas / CTSH
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
70.03 USD 0.86 (1.24%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTSH de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.40, mientras que el máximo ha alcanzado 70.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
69.40 70.99
Rango anual
65.52 90.82
- Cierres anteriores
- 69.17
- Open
- 69.40
- Bid
- 70.03
- Ask
- 70.33
- Low
- 69.40
- High
- 70.99
- Volumen
- 10.973 K
- Cambio diario
- 1.24%
- Cambio mensual
- -2.04%
- Cambio a 6 meses
- -8.23%
- Cambio anual
- -9.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B