Moedas / CTSH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
70.03 USD 0.86 (1.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTSH para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.40 e o mais alto foi 70.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTSH Notícias
- Accenture Doesn’t Deserve Such Irrational Gloom (Upgrade) (NYSE:ACN)
- Implied Volatility Surging for Cognizant Technology Solutions Stock Options
- Ambit Capital eleva classificação das ações da Cognizant para Compra devido à melhoria no crescimento
- Ambit Capital upgrades Cognizant stock rating to Buy on improving growth
- Cognizant partners with NC Turnpike Authority on digital tolling system
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Presents at Goldman Sachs Communacopia +
- Cognizant at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- Why Is Cognizant (CTSH) Down 0.1% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- MIT Report On Gen AI Struggles Spooks Investors. Analyst Sees Opening For IBM And These Stocks.
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why Cognizant (CTSH) is a Strong Value Stock
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Should You Buy, Sell or Hold Shopify Stock Before Q2 Earnings?
- Cognizant (CTSH) International Revenue Performance Explored
- Should You Buy, Sell, or Hold Innodata Stock Before Q2 Earnings? (Revised)
- Innodata Trades 29% Below 52-Week High: Buy, Sell, or Hold the Stock? (Revised)
- Cognizant stock price target lowered to $84 at BMO Capital
- Cognizant Q2 Earnings Beat Estimates: Will Raised View Aid Shares?
- Earnings call transcript: Cognizant Q2 2025 beats expectations, stock dips
- Cognizant (CTSH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Faixa diária
69.40 70.99
Faixa anual
65.52 90.82
- Fechamento anterior
- 69.17
- Open
- 69.40
- Bid
- 70.03
- Ask
- 70.33
- Low
- 69.40
- High
- 70.99
- Volume
- 10.973 K
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- -2.04%
- Mudança de 6 meses
- -8.23%
- Mudança anual
- -9.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh