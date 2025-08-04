Valute / CTSH
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
66.94 USD 3.32 (4.73%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTSH ha avuto una variazione del -4.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.19 e ad un massimo di 70.58.
Segui le dinamiche di Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
65.19 70.58
Intervallo Annuale
65.19 90.82
- Chiusura Precedente
- 70.26
- Apertura
- 70.56
- Bid
- 66.94
- Ask
- 67.24
- Minimo
- 65.19
- Massimo
- 70.58
- Volume
- 23.361 K
- Variazione giornaliera
- -4.73%
- Variazione Mensile
- -6.36%
- Variazione Semestrale
- -12.28%
- Variazione Annuale
- -13.25%
20 settembre, sabato