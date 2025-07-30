Валюты / CTSH
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A
69.17 USD 0.58 (0.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTSH за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.47, а максимальная — 69.39.
Следите за динамикой Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CTSH
- Implied Volatility Surging for Cognizant Technology Solutions Stock Options
- Ambit Capital повышает рейтинг акций Cognizant до "Покупать" на фоне улучшения роста
- Ambit Capital upgrades Cognizant stock rating to Buy on improving growth
- Cognizant partners with NC Turnpike Authority on digital tolling system
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Presents at Goldman Sachs Communacopia +
- Cognizant на конференции Goldman Sachs: ИИ и стратегический рост
- Cognizant at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- Why Is Cognizant (CTSH) Down 0.1% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- MIT Report On Gen AI Struggles Spooks Investors. Analyst Sees Opening For IBM And These Stocks.
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why Cognizant (CTSH) is a Strong Value Stock
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Should You Buy, Sell or Hold Shopify Stock Before Q2 Earnings?
- Cognizant (CTSH) International Revenue Performance Explored
- Should You Buy, Sell, or Hold Innodata Stock Before Q2 Earnings? (Revised)
- Innodata Trades 29% Below 52-Week High: Buy, Sell, or Hold the Stock? (Revised)
- Cognizant stock price target lowered to $84 at BMO Capital
- Cognizant Q2 Earnings Beat Estimates: Will Raised View Aid Shares?
- Earnings call transcript: Cognizant Q2 2025 beats expectations, stock dips
- Cognizant (CTSH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Дневной диапазон
68.47 69.39
Годовой диапазон
65.52 90.82
- Предыдущее закрытие
- 68.59
- Open
- 68.83
- Bid
- 69.17
- Ask
- 69.47
- Low
- 68.47
- High
- 69.39
- Объем
- 8.545 K
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- -3.25%
- 6-месячное изменение
- -9.36%
- Годовое изменение
- -10.36%
