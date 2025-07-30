КотировкиРазделы
CTSH: Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A

69.17 USD 0.58 (0.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTSH за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.47, а максимальная — 69.39.

Следите за динамикой Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CTSH

Дневной диапазон
68.47 69.39
Годовой диапазон
65.52 90.82
Предыдущее закрытие
68.59
Open
68.83
Bid
69.17
Ask
69.47
Low
68.47
High
69.39
Объем
8.545 K
Дневное изменение
0.85%
Месячное изменение
-3.25%
6-месячное изменение
-9.36%
Годовое изменение
-10.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.