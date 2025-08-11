Devises / CPRT
CPRT: Copart Inc
45.85 USD 0.39 (0.86%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPRT a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.28 et à un maximum de 46.21.
Suivez la dynamique Copart Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRT Nouvelles
Range quotidien
45.28 46.21
Range Annuel
45.05 64.35
- Clôture Précédente
- 45.46
- Ouverture
- 45.40
- Bid
- 45.85
- Ask
- 46.15
- Plus Bas
- 45.28
- Plus Haut
- 46.21
- Volume
- 21.544 K
- Changement quotidien
- 0.86%
- Changement Mensuel
- -5.64%
- Changement à 6 Mois
- -18.49%
- Changement Annuel
- -12.43%
20 septembre, samedi